برلماني عن الموازنة الجديدة: الحكومة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ما أعلنته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة أمر إيجابي في ظل التطورات العالمية المتلاحقة الذي يشهدها العالم، سواء من تبعات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن رغم كافة التطورات إلا أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، وعدم المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الالتزام بالنسب الدستورية لمخصصات التعليم والصحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إنه لم يتم تخفيض أي بنود خاصة بمخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، بل أن الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط بالموازنة العامة للدولة الجديدة.

وأشاد النائب عبده أبو عايشة، بإعلان الحكومة الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً في الموازنة الجديدة، وكذلك دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، و التوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وكذلك استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، و رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.