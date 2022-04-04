بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط عصابة سرقة السيارات بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بشارع الخليفة المأمون بدائرة القسم و حال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة (جهاز لاب توب) من داخلها و لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها وتبين أنها سيارة أجرة "تاكسى" مستأجرة لأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) ، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ، وبحوزتهما قطع غيار سيارات مختلفة الأحجام.

بمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج" بإستخدام القطع المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإرتكاب ( 10 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم ودائرتى قسمى شرطة " النزهة - مدينة نصر أول".

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.