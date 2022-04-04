علي السيد: مشروع استصلاح المليون فدان خفف من تبعات الأزمة الأوكرانية| فيديو

قال علي السيد ، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة تباعا في سلاسل التوريدات في العالم أجمع، وهي تمثل جزءا كبيرا جدا من أزمة ارتفاع الأسعار في العالم كله .

وأضاف علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن مشروع الاستصلاح الزراعي الذي قامت به مصر ، والزراعات الحديثة ، وفرت الكثير من الحاجات الزراعية ، وحققت فائضا كبيرا في الإنتاج ، وهو مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكان ضمن برنامجه الانتخابي .

وتابع "السيد" ، أن مشروع استصلاح المليون فدان نجح رغم كل التوقعات ، إلى جانب إحياء مشروع توشكى من جديد ، والذي كان أهمل لفترة طويلة .