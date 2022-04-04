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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات للشحن الجوي: نقلنا مليار جرعة لقاح كورونا لـ 80 وجهة دولية

طيران الامارات
طيران الامارات

نقلت "الإمارات للشحن الجوي" أكثر من مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" على طائراتها.

 وحققت ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات هذا الإنجاز التاريخي خلال 18 شهراً من أول شحنة تجريبية لنقل لقاحات "كوفيد-19" في أكتوبر 2020. وتم نقل أكثر من 4200 طن من هذه اللقاحات أي ما يزيد على مليار جرعة، إلى أكثر من 80 وجهة على أكثر من 2000 رحلة. واستأثرت الدول النامية بنحو ثلثي الجرعات .

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "ركزت الإمارات للشحن الجوي، منذ بداية الجائحة، على دعم جهود المجتمعات العالمية للتعافي من الآثار المدمرة للفيروس، وقد أعطينا الأولوية لمساعدة البلدان النامية.

وأضاف “نبيل سلطان”، "بفضل الموقع الاستراتيجي لمركزنا في دبي، بالإضافة إلى قوة أسطولنا من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض ومرافقنا المتطورة وقدراتنا المهيأة للتعامل مع الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، استطعنا نقل لقاحات كوفيد-19 بأمان وثقة وسرعة من وإلى مختلف أنحاء العالم. وبمناسبة قرب حلول يوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل الجاري، يجدر بنا أن نفخر بفريق الإمارات للشحن الجوي في جميع محطاتنا عبر العالم، الذي لم يدّخر أفراده جهداً أثناء الجائحة للمحافظة على انسيابية سلاسل توريد السلع الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية".

ومع بداية أغسطس 2020، كانت الإمارات للشحن الجوي واحدة من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في رسم خرائط الخدمات اللوجستية العالمية استعداداً لنقل لقاحات "كوفيد-19". وفي أكتوبر 2020، أعلنت طيران الإمارات عن إنشاء مركز جوي معتمد بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لنقل اللقاحات. ونقل قسم الشحن في طيران الإمارات، خلال الشهر ذاته وبالتعاون مع شركائه اللوجستيين، شحنات تجريبية من لقاحات "كوفيد-19" عبر دبي.

وفي يناير 2021، تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع مؤسسات رائدة في دبي لتشكيل "تحالف دبي للقاحات" لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي على البلدان النامية. وفي فبراير (شباط) 2021، وقعت الناقلة مذكرة تفاهم مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل وتسليم لقاحات "كوفيد-19" دعماً لمبادرة كوفاكس. وبحلول أوائل أبريل 2021، كانت الإمارات للشحن الجوي قد نقلت أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات.

ووسعت الإمارات للشحن الجوي في يونيو 2021 البنية التحتية لسلسلة التبريد الدوائية في مطار دبي الدولي، ما أتاح لها إمكانية تخزين 60- 90 مليون جرعة إضافية من لقاحات "كوفيد-19" في أي وقت. وسهّلت الناقلة، مع التوسع العالمي في توزيع اللقاحات وإدارتها، نقل كميات أكبر من اللقاحات من دول المنشأ إلى مختلف الوجهات، ليصل إجمالي ما نقلته عبر دبي إلى 250 مليون جرعة بحلول سبتمبر 2021 وإلى 600 مليون جرعة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2021.

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