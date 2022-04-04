بعباءة .. أحدث جلسة تصوير لميرهان حسين في رمضان

نشرت الفنانة ميرهان حسين صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.



وظهرت ميرهان حسين في الصور باطلالة محتشمة ، حيث ارتديت عباية زيتي ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .

وعلقت علي الصورة قائلة :" اذا كان النور في قلبك سوف تجد طريقك ".



وتعيش ميرهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمودعبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.