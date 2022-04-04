العراق.. قصف صاروخي يستهدف معسكر لـ الجيش في الموصل

أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الإثنين، بسقوط صاروخين قرب قرية "خواجة خليل" شمالي مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله: إن "صاروخين نوع "غراد" سقطا قرب قرية "خواجة خليل" بمدينة الموصل".

وأوضح المصدر الأمني أنه "لغاية الان لم يتم تسجيل اي اصابات".

وأضاف أنه "تم العثور على المنصة وتبين بداخلها صاروخ ثالث لم ينطلق".

وفي سياق اخر، أفاد مصدر أمني، بإصابة عدد من الجنود العراقيين وضابطين اثنين بهجوم انتحاري استهدفهم جنوبي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "8 جنود من الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم اول أصيبوا بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم خلال عملية تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوب الموصل".

ومساء أمس الاحد، تعرض محيط قاعدة زليكان شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن صاروخين استهدفا معسكر زليكان التركي وقعا بالقرب من اللواء 112 لقوات البيشمركة.

كما تجدد بعد ذلك بساعات القصف على ذات المعسكر، حيث أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "أربعة صواريخ استهدفت، معسكر زليكان، مبيناً أنها اطلقت من جنوب الجانب الايسر لمدينة الموصل باتجاه المعسكر الواقع إلى الشمال من المدينة.

وأوضح المصدر، أن الصواريخ سقطت في احد الحقول البعيدة عن المعسكر، مؤكداً "لا يوجد اي خسائر مادية او بشرية".