اليوم..انقطاع المياه عن 4 مناطق بالخانكة في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية انقطاع مياه الشرب عن مناطق سرياقوس - القلج - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر بمركز الخانكة اليوم الثلاثاء نظرا لأعمال ربط خط المياه البديل قطر 1000مم الخاص بمحطة مياه سرياقوس 145 ألف م3.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه من الساعة الخامسة فجرا ولحين انتهاء أعمال الربط، وستقوم الشركة بتشغيل المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وتابعت الشركة أنه جاري الآن أعمال الإصلاح وتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة تنفيذ الأعمال وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.