يشمل فك كرب 400غارم وغارمة.. مؤسسة مصر الخير توقع بروتوكول لدعم العمل التنموي

وقع الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، بروتوكول تعاون مع حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، لدعم انشطة المؤسسة التنموية.

ويستهدف البروتوكول تقديم الدعم لفك كرب أكثر من 400 غارم وغارمة خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة لدعم أنشطة المؤسسة في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وذلك لتنفيذ برامج تنموية مشتركة مع المؤسسة بهدف إلى تحسين معيشة الأسر الاولي بالرعاية وتوفير حياة أفضل وبشكل دائم لجميع المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

وصرح حازم حجازي، بأنه فخور بالتعاون مع مؤسسة رائدة في مجال العمل والتنمية المجتمعية كمؤسسة مصر الخير، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في التنمية وهو ما يتطلع البنك له ضمن برامجه في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية وأهمها توفير حياة أفضل للمواطن المصري وخاصة من سكان المناطق الأكثر احتياجا مما يدعم جهود الدولة في هذا المجال والمتضمنة في رؤية مصر 2030.

وأضاف: "تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك في مجال التنمية من خلال المساهمة في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتنمية المجتمعية.

من جانبه قدم فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء الشكر إلى حازم حجازي على تعاون البنك مع المؤسسة.

وقال إنه سعيد بفكر البنك الذي يؤثر في المجتمع لأنه قائما على خدمة الناس، لافتا إلى أن شعار مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة .

وأضاف أن المؤسسة تعمل فيما يزيد عن 170 مشروع في مجالات متعددة خاصة بقطاعات المؤسسة بدأ من المدارس المجتمعية والتدريب والتأهيل لفئات كثيرة بالإضافة إلى مشروع قيم وحياة والذي يركز على قضية الأخلاق وهي قضية هامة لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

وأشار جمعة الى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحا كبيرا على مدار 15 عاما، لافتا الى أن برنامج الغارمين من البرامج المهمة التى تعمل عليها المؤسسة

وقال إن 80 % من الغارمين داخل السجون المصرية من النساء اللاتي تجبرهن ظروف الحياة على الاستدانة لزواج بناتهن او علاج احد افراد اسرهم او اعالتهم في ظرف مرض الأب او غيابه وقد تتعقد الظروف ولا يستطيعن سداد ديونها وتصبح غارمة ويصل بها الامر لدخول السجن وهنا تتدخل مؤسسة مصر الخير للمساعدة وفك كرب الغارمة وسداد ما عليها ولا تفرق مصر الخير بين الغارم أو الغارمة في المساعدة وفك الكرب ولكن الغارمات هم النسبة الأكبر.

وقد استطاعت المؤسسة فك كرب ما يزيد عن 96 ألف غارم وغارمة ونتطلع مع نهاية شهر رمضان الكريم الوصول الى فك كرب 100 ألف غارم وغارمة وعودتهم الى أسرهم في هذه الأيام المباركة بل وتسعى المؤسسة للمساعدة في إصدار تشريع يوقف الحبس في قضية الغرم واستبدال عقوبة السجن.