للتعريف بالمشروعات القومية.. اطلاق برنامج "حياة كريمة" عبر إذاعة شباب مصر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برنامج إذاعي على مدار شهر رمضان عبر إذاعة شباب مصر، على بوابة وزارة الشباب والرياضة، تحت اسم "حياة كريمة "، يتناول جميع المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في المحافظات.

ويتناول البرنامج جهود وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.

وأوضحت وزارة الشباب أن ضيوف البرنامج هم وكلاء الوزارة مديرى المديريات بالمحافظات، يتحدثون عن أهم الأعمال والإنجازات التى تقدمها الدولة المصرية فى قطاع الشباب والرياضة، (ضمن مبادرة حياة كريمة) لتطوير الهيئات الشبابية والرياضية، حيث تسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف ، منها سد الفجوات التنموية بين القرى ، فضلاً عن الإستثمار فى تنمية الانسان وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابى بمستوى حياتهم.

يذكر أن البرنامج فكرة وتقديم الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إعداد المنسقين الإعلاميين للوزارة بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية ، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية و رؤية مصر 2030.