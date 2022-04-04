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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد مسلسل الاختيار 3..أحداث مثيرة تنتظر الحلقة الثالثة

الاختيار ٣
الاختيار ٣

يعد مسلسل"الاختيار 3" من أبرز الأعمال الدرامية في سباق رمضان 2022.


ويترقب الجمهور، مشاهدة حلقات الجزء الثالث، ومتابعة كل تفاصيله، لاسيما أن الجزئين السابقين، حققا نجاحا كبيرا، وكشفا حقيقة أحداث مهمة في مواجهة الجيش والشرطة المصرية ضد إرهاب جماعة الإخوان.

موعد عرض مسلسل الاختيار ٣:

ويعرض مسلسل الاختيار ٣ علي قناة on E  في تمام الساعة 9 و30 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.


الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار ٣:

سلطت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 الضوء على فترة هامة من تاريخ مصر والتي حكمت فيها جماعة الإخوان البلاد عامي 2012 و2013.

وكان من بين الأحداث التي سلطت الضوء عليها الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 التحريات التي يقوم بها المقدم مصطفي خليفة الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا حول المجموعة المتورطة في اغتيال 16 فردا من أبطال القوات المسلحة فيما عرف إعلاميا بـ مذبحة رفح الأولي.

وأثناء حديثة إلى أحد معاونيه ذكر المقدم مصطفى خليفة اسم واحد من أخطر الإرهابيين الذين مروا على مصر في السنوات الأخيرة وهو الإرهابي محمد الغزلاني.

 

وفي التقرير التالي يرصد موقع "صدى البلد"، بعض القضايا والعمليات الإرهابية المتورط بها الإرهابي محمد الغزلاني:

يعد الإرهابي محمد الغزلاني أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة إلى تركيا، حيث أنه يواجه أحكاما بالإعدام والمؤبد في قضايا إرهاب بمصر تم تنفيذها في الفترة ما بين يناير 2011 وحتى 30 يونيو.

 

محمد نصر الدين فرج الغزلاني، من مواليد 5 سبتمبر 1968، كان يسكن في منطقة كرداسة بالجيزة غربي القاهرة، وينتمي والده، و6 آخرون من عائلته، إلى تنظيم "الجهاد" الإرهابي.

مسلسل الاختيار 3 مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار ٣ الحلقة الثانية قناة on e

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