حسام موافي: إذا لم يرتبط العلم بـ الإيمان فلا قيمة له

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن شهر رمضان من أجمل الشهور وله أهمية كبرى من حيث الدين والعلم وعلينا جميعا اغتنام هذه الفرصة العظيمة.



وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن :"أول كلمة نزلت من السماء للأرض هى أقراء، والعلم له أهمية كبرى، وهناك ناس سنهم 40 عاما يبكون لانهم لم يتعلموا، هذا يشير بقوة لأهمية العلم".

وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العينى، أن إذا لم يتربط العلم بـ الإيمان فلا قيمة له، والعلم لا نهاية له ويظل المرء عالما طالما يطلب العلم، ويخشى الله من عباده العلماء، لافتا إلى أنه للعلم قيمة كبيرة جدا دينية ودنيوية.

