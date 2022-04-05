إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

بعد وقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل " دنيا تانية " للنجمة ليلى علوي ، استمرت أزمات مسلسلات وإعلانات الماراثون الرمضاني 2022، ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لازمات إعلانات ومسلسلات رمضان.



مسلسل دنيا تانية

في قرار مفاجئ، قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

تم وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.



مسلسل توبة

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد مسلسل "توبة" وطالبوا بوقف عرضه مؤكدين أنه يسيء لمدينة بورسعيد وأهلها.

هاجم المغردون المسلسل قائلين "المسلسل ده لا يمثل بورسعيد إحنا أول محافظة بدون عشوائيات.. ومعندناش تكاتك والبنات هنا مش بتلبس الأرطه علي راسها وهي خارجة. وقبة مبني هيئة قناة السويس مش في وسط البلد كفايه عك بقي عن بورسعيد.

تقدم نائب مصري بطلب منع عرض مسلسل "انحراف" للفنانة روجينا لأنه يرى إنه يروج للعنف بين أفراد المجتمع.

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