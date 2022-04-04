مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

محمد ممدوح طبيب نفسي

عرضت قنوات DMC، الحلقة الثالثة من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

مشهد من مكتوب عليا

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "مكتوب عليا"، بظهور الفنان محمد ممدوح تايسون كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وقد ذهب إليه أكرم حسني حتى يستكشف حقيقة الكلام الذي يظهر مكتوبا علي يديه، ودار بينهما حوار كوميدي، وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية كوميدية لأكرم الذي يجسد شخصية "جلجل".

محمد ممدوح مع أكرم حسني

وعندما يعود لمنزله يصطدم بوالده "إحسان" الذي يسخر منه دائما ويقلل من إمكانياته، ويتصل بزملائه ليبلغهم أن "جلجل" أصبح مدمن مخدرات بعد نصيحة الطبيب النفسي "محمد ممدوح تايسون" له بتجربة المخدرات للتغلب على الوهم الذي يسيطر عليه.

أبطال مكتوب عليا

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي متمنيا أن تتوقف الكتابة على يده، لكنه يفاجأ بظهور كلمات جديدة على يده (حضن - مستشفى - غيبوبة سكر)، ويسير في الشارع متحدثا مع نفسه ثم يعود للمنزل مره أخرى ويكذب عليهم بأنه مريض بمرض خطير اسمه (هونولولو) ليكسب تعاطفهم معه، ولكن والده لا يصدقه ويرفض أن يذهب معه للمستشفى.

مكتوب عليا

وعندما تعرف "روقة" أيتن عامر أن "جلجل" مريض تبكي وتصرخ متعاطفه معه، وتدعي أن تصاب هي بدلا منه، ثم اصطحب أكرم كل أفراد عائلته إلى المستشفى حتى يكتشف من منهم مصاب بغيبوبة سكر، ليفاجأ أن المصاب هو علاء خطيب شقيقته لكنه مصاب زائدة، وتكتشف الأسرة بالكامل أن مرض الهونولولو مجرد وهم.

يذهب جلجل إلى المدرسة التي يعمل بها، ويحاول اكتشاف مريض السكر في المدرسة ليلحقه قبل الإصابة بغيبوبة سكر كما ظهر مكتوبا على يده، وبعد رحلة بحث في المدرسة طوال اليوم عن شخص مريض سكر، ثم يغادر متجها إلى البنك الذي تعمل به "سلمي" التي تجسدها هنادي مهنا، وفور دخوله البنك يحدث سطو مسلح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ليكتشف أن مريض السكر هو أحد أفراد العصابة ويصاب بغيبوبة أثناء عملية السطو فيستغل جلجل الأزمة الصحية ويضربه، وتبدأ سلمي في الشعور به وتتحرك مشاعرها تجاهه.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.