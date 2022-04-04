حسام البدري: تركيزي كان مع منتخب مصر.. ولم أجامل الأهلي.. فيديو

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إنه لم يمجامل النادي الأهلي، مؤكدا أن كل تركيزي كان على منتخب مصر.

وبرر البدري، عدم لعب المنتخب الوطني مباريات ودية عندما كان مدربا للفريق، بسبب انشغاله في حياته الشخصية، وتواجده المستمر في كندا.

وأضاف البدري، خلال لقاء له لبرنامج "العرافة"، على قناة المحور، أن جداول مباريات الدوري كانت توضع بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه وجهازه “اتظلمنا بشكل كبير جدا، وطلبت تأجيل الدوري وتعديل جداوله بشكل يخدم منتخب مصري لكن لم أتلق اى استجابة”.

وتابع المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، انه “كنت أتمنى أن تقام المباريات في موعدها، لكنه لم يتلق أى مساندة او دعم، وتم تنفيذ طلبات كيروش لأنه مدرب أجنبي”.

وأشار حسام البدري إلى ان كل تجمعات المنتخب الوطني كانت قبل مواعيد المباريات بـ48 ساعة و72 ساعة، فكان من الصعب أن يحدث انسجام.