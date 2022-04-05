صاحبة العضلات القوية .. سيارة أولدزموبيل بقوة 5000 حصان | فيديو

تتعدد الاصدات المتواجدة داخل اسواق السيارات، مثل فئة السيدان القياسية والرياضية، وفئة الهاتشباك، وايضا عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والكروس اوفر، بالاضافة إلى الطرازات الخارقة، وفئة اخرى ذات طابع كلاسيكي قوي.

ومن بين الاصدارات الكلاسيكية التي تعتمد على قدرات قوية هي النسخة أولدزموبيل Cutlass Supreme، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين حقبة السبعينيات والثمانينيات، وتعد نجمة هذا الموضوع واحدة من ابرز سيارات هذا الجيل من موديلات 1984.

وخلال مقطع فيديو نشرته قناة Hoonigan المتخصصة في مجال استعراض السيارات، ظهرت السيارة أولدزموبيل Cutlass Supreme مع تعديلات هيرست بيرفورمانس المميزة، والتي حصلت على اطلالة خارجية رائعة تحمل الكثير من مظاهر القوة والشراسة.

صاحبة العضلات القوية .. سيارة أولدزموبيل بقوة 5000 حصانا

ودعمت السيارة أولدزموبيل Cutlass Supreme بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، مقترن بشاحن توربيني 110 مم و 2.5 بوصة، حيث يستطيع ان ينتج قوة تتخطى حاجز الـ 5000 حصانا، مع حجرة محرك كبيرة الحجم، والعديد من التعزيزات الخارجية المكونة من ألياف الكربون.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة أولدزموبيل Cutlass Supreme إلى 418 كيلومتر في الساعة لسباق الربع ميل، وبهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة في قطع تلك المسافة خلال فترة زمنية تقدر بـ 6 ثواني.

وتمتعت السيارة المعدلة أولدزموبيل Cutlass Supreme بتصميم خارجي يحمل الكثير من مظاهر الشراسة، مع جنوط رياضية أمامية من 5 اضلاع بتصميم النجمة، بالاضافة إلى جنوط خلفية مختلفة، وقطع خارجية من الفولاذ المقاوم للصدأ.