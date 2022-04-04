عمرو هندي: تخصيص مقر للوكالة الإفريقية للدواء في مصر يعزز صناعته

أكد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب،أن الدولة المصرية تسعي لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الدواء، مشيدا بدور الدولة المصرية في توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الإفريقية.

وأضاف هندي في تصريحات له اليوم، أن تخصيص مقر للوكالة الإفريقية للدواء (AMA)، في الدولة المصرية سيدعم التعاون المشترك مما يعمل علي زيادة فاعلية الدور المحوري للدولة المصرية بالقارة في مجال صناعة الأدوية ، مؤكدا علي ان الدولة قامت بتشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية لاختيار مقر مؤقت بمحافظة الجيزة.

وقال وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن الدولة تحرص علي التعاون مع الوكالة الأفريقية للدواء AMA، لخدمة جميع الشعوب الإفريقية وإمدادهم باللقاحات والأمصال والأدوية ،إلتي تنتج من الدولة المصرية بعد الاكتفاء الذاتي.