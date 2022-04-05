باحث: استفزازات الاحتلال في باب العامود لتعكير صفو الفلسطينيين في رمضان

قال نظير مجلي باحث مختص في الشأن الإسرائيلي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاستفزازات في باب العامود لتعكير صفو الفلسطينيين في شهر رمضان، مشيرا إلى أن السياسية الإسرائيلية تسير بالخطأ وتكرر ذلك الخطأ في التعاطي مع الأمر من ناحية الوضع الأمني.

وأضاف الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي، في حديثه لقناة "الغد"، أن إسرائيل تنظر للأمور من الناحية والإجراءات الأمنية فقط، مشددا على الصراع السياسي الكبير، وضرورة إيجاد حلول سياسية خاصة وأن سلطات الاحتلال تتهرب من هذه الحلول.

وأشار باحث مختص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن الاحتلال يواصل عمليات الاستيطان منذ سنوات وليس أشهر، مضيفا أن الاحتلال يسير وفقا لنهج التهويد خاصة في القدس الشرقية مع مواصلة عمليات الاستفزاز.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى تدخل دولي لوقف انتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وخلال اجتماع الحكومة أكد اشتية أن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن الاحتلال يواصل الاعتداء ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين، انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.