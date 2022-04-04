عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورتوا: أنا محظوظ باللعب لـ ريال مدريد.. وتحقيق دوري الأبطال حلم

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، أنه محظوظ باللعب في صفوف الفريق، مشددًا أنه عازم على تحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وانتقل كورتوا لـ ريال مدريد عام 2018 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقال كورتوا في تصريحات لتليفزيون نادي ريال مدريد:" "أنا محظوظ لأنني ألعب مع ريال مدريد ، هنا أنت كل عام تكون قريبًا من الفوز".

وأضاف: "لقد فزت بالعديد من الألقاب ، لكن دوري أبطال أوروبا هو الأكبر على مستوى الأندية ولم أفز به بعد، بالطبع سيكون من الرائع بالنسبة لي الفوز بها قبل الاعتزال.. لا يزال هناك الوقت، سأستمر في السعي لتحقيق أهدافي وأحلامي، ودوري أبطال أوروبا متضمن في تلك الأحلام.. الرحلة مستمرة".

وزاد: "آمل أن تكون عودة سعيدة إلى ستامفورد بريدج، الآن نحن منافسون، يريدون الفوز وأنا كذلك.. لذلك أنا لا أطلب أي تصفيق، آمل ألا أتلقى صيحات الاستهجان ، لكنك لا تعرف أبدًا، أنا جاهز لأي شيء وسنرى كيف ستسير الأمور.. أنا سعيد بالعودة إلى هناك مع الجماهير حيث كان الملعب فارغًا العام الماضي".

وكان كورتوا لعب أمام فريقه السابق تشيلسي العام الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتابع: "عندما أصل إلى مركز التدريب وأرى شارة ريال مدريد ، أقول لنفسي أحيانًا: اقرصني! إنه ليس حلما ، أليس كذلك؟ ولا حتى في أحلامي لم أتخيل أنني سألعب يومًا ما لريال مدريد.. هذا شيء جيد في كرة القدم، يجب أن تؤمن بنفسك وبأن أحلامك يمكن أن تتحقق يومًا ما ".

وأكمل: "كل لاعبي كرة القدم يحلمون بالفوز، أنا محظوظ لأنني ألعب مع ريال مدريد ، هنا كل عام تقترب من الفوز.. ستلعب مباراة نهائية أو نصف نهائي أو ربع نهائي، العام الماضي وصلنا إلى الدور نصف النهائي. هذا العام نلعب ضد منافس عظيم في ربع النهائي، آمل أن نفوز وبالتالي نصل إلى نصف نهائي آخر ، سنرى ".

ريال مدريد تشيلسي دوري ابطال أوروبا دوري الابطال فريق ريال مدريد ريال مدريد الإسباني نادى ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

كهربا: ندمان لعدم استكمال طريق الاحتراف

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

النني بديلًا في تشكيل ارسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

تقارير: محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

في غياب مصطفي محمد.. جالاتا سراي يهزم فاتح قره جمرك بهدفين

ليدز يتعادل مع ساوثهامبتون.. وولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك بيرنلي

ميندي يتلقى 4 أهداف في هزيمة تشيلسي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

رونالدو خارج تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بسبب تعاونه مع موسكو.. روسيا تدعم عمدة ماريوبول الأوكرانية الجديد

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

بعد طلب أوكرانيا.. تحرك عاجل من أمريكا لتوثيق فظائع روسيا في بوتشا

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم ؟ أسرار لا تعرفها عن الشهر الكريم

البرلمان العربي يعزي جمهورية السودان في ضحايا مركب ولاية سنار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

فيديو

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا

هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ .. مفتي الجمهورية يجيب بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ