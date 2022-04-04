كورتوا: أنا محظوظ باللعب لـ ريال مدريد.. وتحقيق دوري الأبطال حلم

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، أنه محظوظ باللعب في صفوف الفريق، مشددًا أنه عازم على تحقيق لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وانتقل كورتوا لـ ريال مدريد عام 2018 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقال كورتوا في تصريحات لتليفزيون نادي ريال مدريد:" "أنا محظوظ لأنني ألعب مع ريال مدريد ، هنا أنت كل عام تكون قريبًا من الفوز".

وأضاف: "لقد فزت بالعديد من الألقاب ، لكن دوري أبطال أوروبا هو الأكبر على مستوى الأندية ولم أفز به بعد، بالطبع سيكون من الرائع بالنسبة لي الفوز بها قبل الاعتزال.. لا يزال هناك الوقت، سأستمر في السعي لتحقيق أهدافي وأحلامي، ودوري أبطال أوروبا متضمن في تلك الأحلام.. الرحلة مستمرة".

وزاد: "آمل أن تكون عودة سعيدة إلى ستامفورد بريدج، الآن نحن منافسون، يريدون الفوز وأنا كذلك.. لذلك أنا لا أطلب أي تصفيق، آمل ألا أتلقى صيحات الاستهجان ، لكنك لا تعرف أبدًا، أنا جاهز لأي شيء وسنرى كيف ستسير الأمور.. أنا سعيد بالعودة إلى هناك مع الجماهير حيث كان الملعب فارغًا العام الماضي".

وكان كورتوا لعب أمام فريقه السابق تشيلسي العام الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع: "عندما أصل إلى مركز التدريب وأرى شارة ريال مدريد ، أقول لنفسي أحيانًا: اقرصني! إنه ليس حلما ، أليس كذلك؟ ولا حتى في أحلامي لم أتخيل أنني سألعب يومًا ما لريال مدريد.. هذا شيء جيد في كرة القدم، يجب أن تؤمن بنفسك وبأن أحلامك يمكن أن تتحقق يومًا ما ".

وأكمل: "كل لاعبي كرة القدم يحلمون بالفوز، أنا محظوظ لأنني ألعب مع ريال مدريد ، هنا كل عام تقترب من الفوز.. ستلعب مباراة نهائية أو نصف نهائي أو ربع نهائي، العام الماضي وصلنا إلى الدور نصف النهائي. هذا العام نلعب ضد منافس عظيم في ربع النهائي، آمل أن نفوز وبالتالي نصل إلى نصف نهائي آخر ، سنرى ".