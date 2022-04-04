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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما عامر الحلقة ٣.. صلاح عبد الله ينصح مصطفى شعبان الاستمرار بالمدرسة

دايما عامر
دايما عامر

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل دايما عامر بقبول لبلبة ناظرة المدرسة بتواجد مصطفى شعبان في المدرسة بعد ان قادته صدفة للتواجد بسبب تشابه بين اسمه واسم أستاذ علم اجتماع بالجامعة الإمريكية.


كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة فادية عبدالغني، والتي تجسد والدة "مستر عامر"، ويذهب مستر لطفي الذي يجسده صلاح عبد الله ويتحدث مع "عامر" عن طريقة تعامله في المدرسة وأنه لا بد أن يتعامل كدكتور عامر وليس كـ"عامر" الحاصل على معهد خدمة اجتماعية.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

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أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

 

مصطفى شعبان صلاح عبد الله الجامعة الأمريكية البيوت المصرية ميرنا نور الدين

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