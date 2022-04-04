زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم كينيا 5 / 3 في تصفيات أمم ليبيا

شهد يوم السبت الموافق 4 أبريل عام 1981 فوز منتخب مصر في نيروبي علي منتخب كينيا بخمسة اهداف مقابل ثلاثة.

جاء ذلك في ذهاب الدور الاول لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بليبيا.

المباراة التي أقيمت تحت أمطار غزيرة انتهي شوطها الاول بتأخر منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل ثلاثة لأصحاب الأرض حيث تقدم بدوي حمودة لمصر بعد مرور دقيقتين فقط من ضربة البداية و شباك عادل المأمور اهتزت مرتين متتاليتين.

قبل أن يتمكن مسعد نور من إدراك التعادل في الدقيقة 28 وعاد الفريق المضيف ليتقدم مرة ثانية وأخيرة بينما سجل محمود الخطيب هدف التعادل في الدقيقة 18 من الشوط الثاني وزميله رمضان السيد سجل هدفين متتاليين في الربع ساعة الأخيرة من نفس الشوط و تحديدا في الدقيقتين 22 و 37.

ضم تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

عادل المأمور

حسام البدري

ماهر همام

ابراهيم يوسف

محمد عمر

حسن شحاتة

شوقي غريب

بدوي حمودة

مصطفى عبده

محمود الخطيب

مسعد نور