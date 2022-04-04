مراكز متقدمة للاعبي نادي الصيد في بطولة الجمهورية لكرة السرعة

نجح لاعبو ولاعبات كرة السرعة بنادى الصيد تحقيق المراكز الاول ببطولة الجمهورية التى اقيمت بستاد القاهرة ، وقد اسفرت نتائجهم عن الآتى:

توج مهند حسام ومحمد طارق بالمركز الاول زوجى تحت 21 سنة ، كما فازت مريم شريف واشرقت نبيل بالمركز الثانى زوجى تحت 21 سنة .

وحصدت اشرقت نبيل المركز الثانى فردى تحت 19سنة ، فيما حقق محمد طارق المركز الثالث فردى تحت 21 سنة .

واحرز فريق الشباب تحت 21 سنة المركز الثالث فى منافسات التتابع ، وضم التشكيل اللاعبين مهند حسام ومحمد طارق وعمر احمد ومحمود مجدى .

كما حقق فريق الجماعى المختلط تحت 21 سنة المركز الثالث فى منافسات التتابع ، بتشكيل ضم كلا من ملك عما د واشرقت نبيل ومحمد طارق وعمر احمد .

ويتكون الجهاز الفنى والادارى ، من الدكتورة رضوي الشرقاوي مدير فنى ، و محمد فاروق مدرب عام ، و حامد على مدرب ناشئين ، ومحمد حنفى ادارى.