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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إعلان أرقام وإحصائيات المتقدمين للدفعة الثالثة من منحة جمال عبدالناصر للقيادة الدولية

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب ، أرقام وإحصائيات المتقدمين للدفعة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية ، والمقرر إطلاقها شهر يونيو المقبل تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وذكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة لديها إيمان بأن الطاقة الكبيرة لدى الشباب الافريقي يمكن أن تدفع القارة إلى عصر جديد من التنمية والتقدم والعمل على تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 ، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى الفكر الايجابي والمبدع لشباب القارة السمراء الذي يدفعها إلى التقدم والرقي بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف صبحي أن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل بين الاشقاء الافارقة والعمل على تعزيز مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرارات والعمل على استثمار طاقات الشباب الأفريقى وابتكاراتهم مما يسهم بفاعلية فى تحسين وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية بالقارة الافريقية، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

وبلغ عدد المتقدمين في الأسبوع الأول 670 ، متوسط الأعمار/ الفئة العمرية  من 16: 25 يمثلون 26.3% من اجمالي المتقدمين ، فيما مثلت الفئة العمرية من 25 إلى 30 حوالي 35.4% من اجمالي المتقدمين ،والفئة العمرية من 30 إلى 35 نحو 22.7% ، وأخيراً مثلت الفئة العمرية من 35 إلى 40 عاماً حوالي 11.6% والفئة من 40 إلى 45 مثلت حوالي 2.6 من إجمالي المتقدمين للمنحة، وحوالي 1.4% من الفئة العمرية  45: 50 سنة.

ويشار إلى أن نسب تمثيل القارات كالتالي : نسبة الإناث بلغت 31.8% والذكور68.2% ، تمثل قارة أفريقيا 88.8% وآسيا 8.5% وأوروبا 1.6% وقارة أمريكا اللاتينية حوالي 1% ، من بينهم 2.2% من ذوي الهمم والقدرات ، بنسبة 31.8 إناث و68.2 ذكور ،   يمثل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نحو 47.7% من اجمالي المتطوعين.

وتمثل نسبة الطلاب ماقبل التخرج 29.5% من المتقدمين للمنحة، فيما يمثل حاملي البكالوريوس حوالي 33.6% مثلت نسبة الدراسات العليا (دبلومة) حوالي 19.3% فيما مثل حاملي الماجستير 17.6% ، ومثلت نسبة حاملي درجة الدكتوراه نحو 8.2 من اجمالي المتقدمين.

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