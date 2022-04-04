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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصرى يحصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولى لاختراعات عام 2022

صدى البلد

تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتهنئة إلى العالم الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022 والذي يعد إنجازاً جديدا يضاف إلى رصيد علماء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسماء الفائزين في المسابقة الدولية.

وبفوز "الموافي" بالميدالية الذهبية الوحيدة التي حصلت عليها مصر  عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف أزر سخا سوبر 300 العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه لفترة تتراوح بين 8 ـ 10 أيام ويتحمل الصنف العملاف سخا سوبر 300 الظروف المناخية المعاكسة، بالإضافة إلى الملوحة حتى 4000 جزء في المليون.

وقال القصير إنه تواصل مع الموافي لتهنئته بهذا الإنجاز العلمي المتفرد معربا عن تقديره لكل العلماء والباحثين المجتهدين ومؤكدا أن الوزارة تولى البحوث التطبيقية اهتماما كبيرا وتوفر لها كافة أوجه الدعم مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستفادة من هذا الابتكار والتوسع في تطبيق زراعة صنف الارز الجديد الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.

ومن ناحيته أعرب "الموافي" عن سعادته بتهنئة وتقدير وزير الزراعة مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية،  مؤكدا على أن الصنف اكتسب ثقة كبيرة سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة. ومتوسط إنتاجيته تصل إلى 6 طن للفدان ويتحمل ندرة المياه.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي اليوم صادر عن الوزارة أعرب عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، مؤكداً أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة.

كما أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته بالنتيجة وفوز جميع المصريين المشاركين الذين دعمتهم الأكاديمية.

وقد أسفرت المشاركة عن فوز 9 مبتكرين من الفريق المصري عن عدد 8 ابتكارات، وهم من تم اختيارهم من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022.

حصل المخترعون المصريون المشاركون في معرض جينف الدولي للاختراعات 2022 في دورته الاستثنائية والذى تم تنظيمه افتراضياً – الذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بناءاً علي أسس تنافسية – على 8 ميداليات موزعة على النحو التالي: ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و2 برونزيه، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 800 اختراع من حوالي 25 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من الاختصاصيين.

يذكر أن معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

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