لعبة الإعلام في زمن الحرب.. دور البروباجندا في غزو روسيا لـ أوكرانيا .. وكيف تعمل الآليات الدعائية لدى كل طرف؟

كيف استفادت روسيا من درس الشيشان وجورجيا

تحليل الخطاب السياسي لدى روسيا وأوكرانيا والغرب

كيف تقرأ الفروق بين أخبار الحرب الصادرة عن روسيا وأوكرانيا وأمريكا؟

لطالما لعبت التغطية الإعلامية دورا ترويجياً هاماً خلال الحروب، ولا سيما الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث ظهر تأثير الدعاية كعنصر محوري في تشكيل رؤية ووجهة نظر العالم في مختلف بقاعه تجاه الحرب.

الحرب هي الحرب في كل وقت وفي أي مكان، نار ودماء، لكن الدعاية السياسية والإعلامية هي ما تصنع السياقات التي تخرج منها الجدالات والانقسامات في وجهات النظر.

ورصد تقرير موقع شبكة "ذا كونفيرسيشن" أن ما يحدث في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، ينظر إليه في ضوء مختلف ويفسر بطرق مختلفة، باستخدام مصطلحات مختلفة، اعتمادا على المكان الذي يعيش فيه الناس. وتصف وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية الغزو بأنه "حرب"، في حين تستخدم وسائل الإعلام الروسية مصطلح "عملية عسكرية خاصة".

بعد فترة وجيزة من الغزو في أوكرانيا ، تم سن قانون جديد في روسيا. منذ 4 مارس، أصبح من الجرائم الجنائية أن تنقل علنا، بما في ذلك عن طريق الشبكات الاجتماعية، أي "معلومات كاذبة عمدا حول نشر القوات العسكرية للاتحاد الروسي".

ويشمل نطاق "المعلومات الكاذبة عمدا" الإبلاغ عن أي أرقام للضحايا تخرج عن الأرقام المعتمدة رسميا بالإضافة إلى استخدام كلمة "حرب".

ويقول التقرير إن النخبة الحاكمة في روسيا تعلمت من أخطائها الخاصة حول أهمية فرض ضوابط صارمة على وسائل الإعلام. أظهرت الحروب الشيشانية في التسعينات والألفية الثانية-أنه بدون السيطرة على وسائل الإعلام، يصبح الوضع الحقيقي في مناطق الحرب معروفا للجمهور ويمكن استخدامه ضد من هم في السلطة. وأن معرفة النطاق الحقيقي للفظائع الروسية غذت المشاعر والاحتجاجات المناهضة للحرب. لم تكن الحرب الشيشانية الأولى (1994-96) تحظى بشعبية منذ لحظاتها الأولى.

خلال الحرب الشيشانية الثانية (1999-2009) وخاصة خلال الحرب الروسية الجورجية في عام 2008، بدأت روسيا في نشر "قوة الاتصالات" بالإضافة إلى القوة العسكرية.

قيدت روسيا الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، ونشرتها بشكل انتقائي وفقط لوسائل الإعلام الموثوق بها. سمحت أنواع تقنيات الدعاية التي درسها لأول مرة هارولد لاسويل، وهو منظر اتصالات أمريكي، للنظام الروسي بإنشاء صورة للحرب تكون أكثر قبولا لكل من الجماهير المحلية والعالمية.

روسيا اليوم، وهي قناة إخبارية أنشئت في عام 2005، كان لها دور فعال في استهداف الجمهور الدولي. وبلغت ميزانيتها التقديرية في عام 2015 حوالي 245 مليون دولار.

كانت روسيا اليوم، على وجه الخصوص، حريصة بشكل خاص على استغلال النقاط العمياء في التغطية الإعلامية الرئيسية في الغرب مع إخفاء الحقائق غير المريحة للحكومة الروسية في الوقت نفسه.



كيف تعمل آليات البروباجندا

قال التقرير إن التحليل المستمر للأخبار التي تغطي الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر كيف تعمل الدعاية من خلال تحديد تلك النقاط العمياء. حيث حلل التقرير محتوى تقارير الحرب لثلاث مؤسسات إعلامية رئيسية "أوكرانيسكا برافدا" في أوكرانيا و "جازيتا.رو" في روسيا و"سي إن إنط باستخدام مهج متعدد الأساليب وقاموس مصمم خصيصا يحتوي على مصطلحات أوكرانية وروسية وإنجليزية.

جميع وسائل الإعلام الثلاثة هي من بين مصادر المعلومات التي غالبا ما يتم الاستشهاد بها في بلدانهم الأصلية. يشمل نطاق تحليلي الشهر الأول من الحرب (حوالي 1.4 مليون كلمة في المجموع باللغات الثلاث).

الكلمات الـ10 الأكثر استخداما في تغطية الحرب هي، بدءا من الكلمات الأكثر شيوعا: روسيا - أوكرانيا - بوتين - الحرب - الشعب - زيلنسكي - العقوبات - الناتو - الدفاع - النفط والغاز.

ومع ذلك، فإن استخدامها النسبي يختلف اختلافا كبيرا. على سبيل المثال، كلمة حرب غائبة بشكل ملحوظ عن موجز الأخبار في "جازيتا.رو". يمكن العثور عليها في سياقات مختلفة فقط: "بدأ الغرب حربا مالية اقتصادية ضد روسيا"، أو ادعاء بأن "ميتا" - الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، "أعلنت حربا إعلامية بدون قواعد لروسيا".

وأضاف:"يظهر تحليلي التركيز النسبي الذي توليه وسائل الإعلام الثلاث في تغطيتها للحرب. كلما اقترب مصطلح معين من وسيط على الخريطة، كلما ارتفع التردد النسبي للمصطلح في موجز أخبار الوسيط. على سبيل المثال، فإن التردد النسبي للمقاومة والناس وبوتين والصين والهجوم والأمة أعلى في موجز أخبار (سي إن إن) مقارنة بموجزي الأخبار للوكالتين الأخرتين".

الإعلام الأوكراني يطالب بـ"الحقيقة"

يبدو أن وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية تكرس اهتماما أكبر لقضية الأخبار المزيفة المزعومة أكثر من "سي إن إن". تقع كلمة مزيفة في منتصف الطريق بين علامات "جازيتا.رو" وأوكرانيا برافدا وبعيدا عن علامة "سي إن إن".

حتى القانون الذي يحظر استخدام كلمة الحرب في روسيا "مزيف" في اسمه العامي:"تم سن قانون المعاقبة على المزيفين حول عمل الجيش الروسي"، كما ذكرت "جازيتا.رو".

الدعوات لمعرفة الحقيقة ونقلها هي الأكثر شيوعا في "أوكرانيا برافدا": على سبيل المثال، تقارير تتضمن اقتباسا من تاراس شيفتشينكو، الشاعر الأوكراني: "لديك الحقيقة إلى جانبك" وأخرى من أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى:"أتوجه إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: استمروا في إظهار ما يحدث هنا، واستمروا في قول الحقيقة".

إن ذكر الأبطال وضحايا الحرب وأسرى الحرب نادر بشكل ملحوظ في أخبار "جازيتا.رو". وبدلا من ذلك، يميل الخطاب الروسي حول الحرب إلى التركيز على المفاوضات والتنازلات والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الصراع.

وعلى النقيض من وسائل الإعلام الأوكرانية، يشير التحليل إلى أن وسائل الإعلام الروسية لا تقدم تقارير عن ضحايا الحرب. وللامتثال للقانون الجديد، يجب عليهم انتظار البيانات الرسمية – ويبدو أن الحكومة الروسية تفضل التزام الصمت بشأن هذا الموضوع.

وردا على سؤال حول موعد وصول مثل هذه المعلومات، قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لفلاديمير بوتين، ببساطة:"عندما ترى وزارة الدفاع ذلك مناسبا". وفي وقت لاحق في 25 مارس، أعلنت الوزارة عن 1,351 قتيل فقط.

ومع ذلك، تقول مصادر أوكرانية إن الخسائر الروسية تتجاوز الآن خسائر الاتحاد السوفيتي خلال الحرب التي استمرت 10 سنوات في أفغانستان، عندما بلغ إجمالي الخسائر السوفيتية الرسمية 14453 قتيلا. وقال حلف شمال الأطلسي إن ما بين 7000 و15000 جندي روسي لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

إذا كان يتم تضليل السكان الروس بشأن ضحايا الحرب، فليس من المستغرب أنهم يدعمون "العملية العسكرية الخاصة". والواقع أن 74 في المائة يؤيدون حاليا الغزو الروسي، بزيادة قدرها تسع نقاط مئوية منذ بداية الحرب. وتظهر الدراسات الاستقصائية أيضا أن الروس "فخورون" بالعملية العسكرية.

التدابير المضادة للمعلومات

وهذه الحالة ليست جديدة. كان القادة السوفييت ماهرين في السيطرة على تدفقات المعلومات. في روايته الساخرة موسكو 2042، تخيل فلاديمير فوينوفيتش، المنشق والكاتب السوفيتي الراحل، أن المعلومات ستخترق ما يسمى بالستار الحديدي - الحدود السياسية التي تقسم أوروبا إلى منطقتين منفصلتين من نهاية الحرب العالمية الثانية - من خلال إسقاطها على السماء.

اليوم، أصبح الإنترنت وسيلة أكثر عملية. لكن الحكومة الروسية تعلمت السيطرة على الإنترنت، وتقييد الوصول إلى المعلومات التي تعتبر غير مرغوب فيها.

وكان موقع "أوكرانيا برافدا" قد حظر في روسيا قبل وقت طويل من بدء الحرب. وتم حظر موقع إلكتروني يحتوي على معلومات عن الجنود الروس الذين لقوا حتفهم أو اختفوا في أوكرانيا بعد وقت قصير من إطلاقه في 27 فبراير.

ومع ذلك، لا يمكن إخفاء الجثث إلى أجل غير مسمى. وفي نهاية المطاف، ستصل أنباء وفاتهم إلى عائلات الجنود الذين سقطوا. ولن يكون من الممكن للدعاية الروسية أن تجادل في هذا الموقف بأن المعلومات حول الحرب هي مجرد مسألة رأي.

وتمثل الإصابات التحقق النهائي من الواقع. التقارير الإعلامية عنهم هي الطريقة الأكثر فعالية لكشف الحقيقة - بغض النظر عن الجهود الدعائية التي تشير أبحاثي المستمرة إلى أنها مستمرة في روسيا.

وفي المقابل، يقلل الإعلام الأمريكي والغربي بشكل عام من المخاوف الأمنية لروسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً باتجاه روسيا، وهو ما كان السبب الأكبر لإعلان الحرب، في المقابل خذل الناتو الأوكرانيين حيث رفض انضمام أوكرانيا كعضو من جهة، ولم يكف عن التلويح بإمكانية انضمام أوكرانيا، ما استفز روسيا وجعلها تستشعر الخطر قبل إعلان الحرب، وترك أوكرانيا في مهب الريح مع إعلان الحرب، كذلك حقيقة أن رهان الرئيس الاوكراني على معاداة روسيا مقابل آمال أن تصبح بلاده حليفا للغرب ينضم للناتو والاتحاد الأوروبي عرضت شعبه للموت والدمار والتهجير.