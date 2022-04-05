محلل اقتصادي لبناني: بيروت يتحكم بها سياسيون ليس لهم ولاء للوطن.. فيديو

قال باسل الخطيب، المحلل السياسي اللبناني، إن هناك إفلاسا قد يحدث لشركات أو أفراد، ولكن لبنان لا يفلس، مؤكدا أن هناك دراسات هامة تكشف أن الدولة اللبنانية تمتلك 59 ألف عقار، وتصل مساحتها تقارب المليار متر مكعب، ووصلت قيمتها بعام 2019، ما يقرب من 69 مليار دولار.

وأضاف باسل الخطيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”، أنه في حالة قيام لبنان ببيع تلك العقارات، سيتمكن من سداد جميع الخسائر الموجودة الأن.

وتابع المحلل السياسي اللبناني، أن لبنان دولة يتحكم بها سياسيون ليس لهم ولاء للوطن، ولكن ولائهم لأنفسهم، ولا بد من تفعيل عدد من القطاعات الهامة، والعمل على إدارتها بشكل جيد.

وأشار باسل الخطيب إلى أن لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن تلك المفاوضات تعثرت، ولكن هناك محاولات مازالت مستمرة.