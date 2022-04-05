على الحجار: أكثر من 800 أغنية جمعتني بالموسيقار عمار الشريعي.. فيديو

كشف الفنان علي الحجار، أسباب غيابه عن تترات المسلسلات خلال الفترة الماضية.

وقال "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أهم شيء بالنسبة لي الاختيار"، لافتا: "هناك سبب آخر أهم وهو أنه لا يوجد مطرب يطلب الغناء في أي مسلسل، الموضوع متوقف على اختيار المنتج أو المخرج للمطرب".

وأضاف: " أكثر من 800 أغنية جمعتني بالموسيقار عمار الشريعي، وذلك لأن المسلسلات التي اشتغلنا عليها لم تكن مقدمة ونهاية فقط، بل كانت تضم أغاني في المسلسل".

وأشار: "عملت أكثر من 120 مسلسل، منهم مسلسلات شاركت في التمثيل فيها"، موضحا: "أصبح هناك جيل آخر من المخرجين ومن حقهم اختيار جيل آخر من المطربين".

وتابع الفنان علي الحجار،: "كانت تعرض علي مسلسلات لكنها لم تكن تشبه المسلسلات التي كنت أشارك فيها سواء من حيث الكتابة أو الألحان".