الجزيرة إحدى الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة.. الديهي يعرض فيديو لخيرت الشاطر

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، مقطع فيديو للإخواني خيرت الشاطر، قال خلاله إن فضائية الجزيرة هي أحد الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة وفي الدول العربية بأكملها.

وأضاف الديهي ، أن الإسلام برئ من الإخوان أفعالا واقولا ، مؤكدا أن قناه الجزيرة أحد الأدوات الرئيسية لمشروع الفوضى الخلاقة في المنطقة.

وتابع ، إن مصر تعمل علي إيجاد حلول حقيقية ويجب علي الجميع الوقوف وراء الدولة المصرية في جميع قراراتها ، مؤكدا أن علاقات مصر مع جميع الدول لصالح الوطن .

واستكمل ، أن الصورة واضحة تمامًا منذ عام 2012 بدون ضبابية وكثيرًا ما تحدث عن دور الجزيرة، مشيرًا إلى أن التقارب بين مصر وقطر حاليًا هو مصالح للدولة المصرية التي تتيح التقارب مع أي أحد .