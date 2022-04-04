خالد عكاشة: مسلسل الاختيار عمل درامي فارق يعرض وثائق فاضحة للإخوان .. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مسلسل "الاختيار 3" عمل درامي فارق، واليوم يتم عرض هذه الوثيقة بالصوت والصورة على كتلتين الكتلة الأولى هما الإخوان أعضاء الجماعة الذين كانوا ولا زال جزء كبير منهم مغيبين، ولا يعلموا أن قيادتهم ارتكبت هذه الجرائم الفاضحة، فالمسلسل يضع لهم هذه الأصنام التي عبدوها لسنوات من دون الله أمامهم ويكشف أمامهم تأمر الجماعة على نحو فاضح مع كافة الأطراف وعلى كافة المكونات الموجودة داخل الدولة المصرية.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"TEN"، أن المسلسل يتضمن عرض وثائق حية بالصوت والصورة تفضح الإخوان، موضحًا أن قيادات الإخوان طوال عهد الجماعة حرصوا على التآمر والتزييف والتضليل لأتباعهم قبل أي أطراف أخرى.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حجم المتابعة المصرية والعربية لـ "الاختيار 3" كاسح، مشيرًا إلى أن الكتلة الثانية هي الرأي العام يحتاج لتنشيط الذاكرة ووضع الصورة بشكل مقرب أمامه، موضحًا أن ثورة 30 يونيو جاءت لإنقاذ الوطن من الإخوان .