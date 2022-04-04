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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو رمزي: تركيبة شخصيتي في "بيت الشدة" حلوة ومحور في مسار المسلسل

صدى البلد

أكد الفنان عمرو رمزي، ارتباطه بدوره الجديد فى مسلسل "بيت الشدة"، قائلا "عجبتني تركيبة شخصيتي في مسلسل بيت الشدة والمشاورة على الشخصية بتاعتي، وحبيت دوري فى المسلسل وحياة البطلة وفاء عامر وورق المسلسل وفريق العمل كله مميز".

وأشار الفنان عمرو رمزي، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، مع الاعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه يجسد شخصية زوج وفاء عامر في مرحلة من حياتها وأنها رغم قدرتها على التخلص من كل أعداءها الذين أذوها في حياتها إلا أنها تظل ضعيفة أمام الحب أو حبيبها الذي يجسد شخصيته.

واستعاد الفنان عمرو رمزي، ذكريات برنامج المقالب الشهير "حيلهم بينهم"، قائلا: "نجاح البرنامج في أن مفيش حاجة تخلي الضيف يضايق أكثر من أنك تعامله أنه مش ضيف، وكنا جايبين ناس نجوم وقتها وبنكلمهم في فشل أعمالهم الفنية وده نجح في أنه يخليهم يضيقوا".
 

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