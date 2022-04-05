جسم غريب يسقط من السماء في إحدى القرى بالهند | صور

يعتقد الخبراء أن قطعة كبيرة من حطام سفينة فضائية التي سقطت في الريف بإحدى القرى في الهند، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ قد تكون من صاروخ صيني أطلق العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" تم اكتشاف الحلقة المعدنية التي يبلغ قطرها 6.5-10 أقدام (2 إلى 3 أمتار) ووزنها أكثر من 90 رطلاً (40 كجم)، في حقل قرية في ولاية ماهاراشترا، في وقت متأخر من يوم السبت، دون أن ترد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار.

جسم غريب

فيما قالت امرأة- لم تذكر اسمها- في منطقة تشاندرابور بولاية ماهاراشترا، لصحيفة The Times of India: "كنا نعد وليمة، عندما اشتعلت النيران في السماء بالقرص الأحمر الذي سقط مع دوي على قطعة أرض مفتوحة في القرية".

واضافت "ركض الناس إلى منزلهم خوفًا من حدوث انفجار وظلوا بالداخل لما يقرب من نصف ساعة".

بينما قال مسؤول بالمقاطعة التي تقع فيها القرية، يدعى: أجاي جولهان، لوكالة برس ترست الهندية: إن جسمًا آخر عبارة عن كرة معدنية كبيرة، يبلغ قطرها حوالي نصف متر (1.5 قدم)، سقط في قرية أخرى في المنطقة.