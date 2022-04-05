ده مش كُره.. رمضان صبحي: الجمهور قلب عليا لما مشيت من الأهلي

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه لا يشعر بالضيق في حال عدم استدعائه في قائمة منتخب مصر .

وأضاف رمضان في حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " :" أنا كنت متواجد في آخر معسكرين للمنتخب ومش بتضايق عندما لم يتم استدعائي للمنتخب ".

وتابع :" مساندة الجمهور شيء مهم، وأي لاعب أداؤه مش كويس الجمهور مش بيقف جنبه".

وأكمل رمضان صبحي :" الجمهور قلب عليا لما مشيت من النادي الأهلي وده وضع طبيعي وأنا مش حاسس بكُره من الجمهور ".

ولفت :" لا أشعر أن تصرفات الجمهور تجاهي كره، ولم أشاهد اي فيديو للجمهور وهم يتحدثون عني بشكل غير جيد ".