رمضان صبحي: مازلت أحب النادي الأهلي.. فيديو

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه مازال يحب النادي الأهلي، مضيفا:"أنا متربي في النادي الأهلي ".

وأضاف رمضان صبحي في حواره ببرنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لا أكره النادي الأهلي ولا يوجد سبب يجعلني أكرهه".

وكشف لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، عن أسباب بكائه أثناء خروجه من الملعب بعد الإصابة، قائلا: "أنا بخاف من الإصابات بشكل كبير".

وأضاف رمضان صبحي ، قائلا ”عندما تعرضت للإصابة في ركبتي كنت مش قادر أجري، وجه في دماغي احتمالية إصابتي بالرباط الصليبي، ولهذا الأمر بكيت بعد الإصابة مباشرة ".