النائبة أميرة صابر: هدر الطعام الكبير قد يسبب الفقر والجوع.. فيديو

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن الفقر والجوع مرتبطان بشكل كبير، نتيجة هدر الطعام الكبير الذي يحدث بالبيوت المصرية، مؤكدا أن هناك إحصائية عالمية، أثبتت أن الهدر من الطعام للشخص الواحد في مصر يصل إلى 50 كيلو طعام على مدار العام.

وأضافت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم” أن الدول المتقدمة منها ألمانيا لديها تشريعات لمواجهة هدر الطعام، ولكن ليس معناه أن يتم فرض عقوبة على المواطن.

وتابعت النائبة أميرة صابر، أن القانون في مساره التشريعي، ووافق عليه 60 نائبا، فكرته أنه له أثر إيجابي للعمل على وجود بنوك طعام متخصصة للعمل على مواجهة الفقر والجوع.