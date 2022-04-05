رمضان صبحي لـ ياسمين عز: لو معايا 90 مليون مش هقعد معاكي

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه لا يمتلك أي كافيه ولم يقم بتنفيذ أي مشروع خارج كرة القدم .



وأضاف رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": "كنت شريك مع مصطفى خاطر في كافيه بالشيخ زايد وتم فض الشراكة ولم يكن هناك خلاف بيننا مطلقا ".



وتابع رمضان صبحي موجها حديثه للإعلامية ياسمين عز، ساخرا:" أنا لو معايا 90 مليون جنيه مش هقعد معاكى هنا ".

وأكمل رمضان صبحي :" انا نفسي ابني ميلعبش كورة ولو طلع يحب الكرة هساعده يلعب ويعمل حاجة كويسة في الكارير ده ".