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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان صبحي لـ ياسمين عز: لو معايا 90 مليون مش هقعد معاكي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه لا يمتلك أي كافيه ولم يقم بتنفيذ أي مشروع خارج كرة القدم .


وأضاف رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": "كنت شريك مع مصطفى خاطر في كافيه بالشيخ زايد وتم فض الشراكة ولم يكن هناك خلاف بيننا مطلقا ".


وتابع رمضان صبحي موجها حديثه للإعلامية ياسمين عز، ساخرا:" أنا  لو معايا 90 مليون جنيه مش هقعد معاكى هنا ".

 

وأكمل  رمضان صبحي :" انا نفسي ابني ميلعبش كورة ولو طلع يحب الكرة هساعده يلعب ويعمل حاجة كويسة في الكارير ده ".

رمضان صبحي بيراميدز ياسمين عز الأهلى اخبار التوك شو

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