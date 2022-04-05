رمضان صبحي عن إمكانية عودته للأهلي: أنا بلعب في بيراميدز

علق رمضان صبحي على الخبر المتداول بعرضه على النادي الاهلي ورفض ادارة النادي عودته مرة اخرى، قائلا " انا اول مره اسمع الكلام ده وانا بلعب في بيراميدز وعقدي لسه فاضله 3 سنوات ومبسوط في النادي ومش من حقي اتكلم على نادي تاني لاني ملك لنادي بيراميدز .

وأضاف رمضان صبحي " أنا أول مره اسمع الكلام ده ومحدش يقدر يعمل الكلام " نافيا توسط أقاربه في رجوعه للأهلي مره اخرى .

وعلق رمضان على تمنيه العودة للنادي الأهلي مره اخرى قائلا " انا مش بركز في الحاجات دي وملتزم بعقد مع إدارة محترمه ومنظومة عاوز تعمل حاجة، فمش بركز في الكلام ده ".

