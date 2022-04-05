شنجهاي الصينية تعلن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مدينة شنجهاي الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبي من مناطق مختلفة في البلاد، إلى شنجهاي للمساعدة في مكافحة تفشي مرض كورونا في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، عن المسؤولة في لجنة الصحة، جياو يا هوي، قولها: "إن أكثر من 11 ألفًا من العاملين الطبيين تولوا مسؤولية العمل في المستشفيات المؤقتة، بينما تولى أكثر من 23 ألفًا مسؤولية جمع عينات الحمض النووي، فيما جرى إرسال نحو 4 آلاف لدعم العمل في المختبرات المعملية للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19)".

وأكدت جياو، حشد عدة فِرَق؛ لإجراء اختبارات الحمض النووي، بقدرة معالجة يومية تبلغ 2.38 مليون أنبوب اختبار.