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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: الجيل الحالي للفراعنة غير قادر على تنفيذ خطة كيروش

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أنه من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال، لعدم وجود تجاوزات كبيرة من جانب الجماهير السنغالية، تجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اتخاذ قرار بإعادة المباراة أو احتسابها لصالح مصر.

وتابع فاروق جعفر في مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية "ETC"، "فيفا" أعلن قرعة كأس العالم، والتحضيرات أصبحت شبه جاهزة لاستقبال المونديال، من الصعب إعادة المباراة".

وأكمل:" أعتقد أن أقصى عقوبة قد توقع على السنغال هي الغرامة، وخوض مباريات بدون جماهير، ولكن أيضا الظروف لم تخدمنا للتأهل، بعدما فشل لاعبينا في استغلال إهدار لاعبي السنغال لركلتي جزاء".

وأوضح جعفر، افتقدنا التنظيم من بعد تأهلنا إلى كأس العالم روسيا ٢٠١٨، كان من الممكن أن نخطط ونسير على نفس الخطى من أجل التأهل باستمرارية لهذا المحفل الدولي".

وعن إصرار كيروش لخوض المباريات مع منتخب مصر بطريقة لعب ٤_٣_٣، شدد جعفر أن إمكانيات الجيل الحالي للفراعنة لا يملك الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذه الخطة وأيضا لا نمتلك فرق بالدوري تلعب بهذه الخطة".

وأشار جعفر إلى سوء نية بعض الأشخاص التي تدير اتحاد كرة القدم المصرية، مؤكدا أن بعض الأشخاص التي ترحل عن الاتحاد لا تتمنى النجاح لمن يخلفها في نفس المنصب".

وأضاف:" الفترة المقبلة تتطلب اتحاد كرة قدم قوي، يضع خطة منظمة ترتقي بكرة القدم، وتسير على كل أندية الدوري مهما كانت الأسماء".

واختتم:" يجب علينا التخطيط لإنتاج أكثر من لاعب محترف يسير على خطى محمد صلاح، من أجل تقديم أجيال قوية ترفع اسم مصر في المحافل".

فاروق جعفر مصر والسنغال فيفا كأس العالم السنغال

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