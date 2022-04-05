موسيماني يشيد بأداء ثلاثي الأهلي في جلسته مع اللاعبين

كشف الإعلامي محمد شبانة عن إشادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، بالثلاثي ياسر إبراهيم، كريم فؤاد وأخيرا أيمن أشرف، خلال جلسته مع اللاعبين عقب مباراة الهلال السوداني.



وكان قد حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب الهلال السوداني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع اللاعبين عقب ملف الهلال السوداني، طالبهم بغلق صفحة اللقاء والتركيز في مباراة الاتحاد السكندري، خاصة وانها مباراة صعبة مع تغير جهاز فني وسيكون لديهم دوافع لدي اللاعبين من أجل إثبات ذاتهم".



وأضاف شبانة:" موسيماني أشاد خلال الجلسة بالثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وأكد أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام بطل السودان دفاعيًا وأراحو الشناوي ولم يسدد عليه أي كرة خطيرة مهم للغاية أن تركز في المباريات الكبرى لأن خطأ واحد قد يغير المباراة".



ورفض الجهاز الفنى الحصول على راحة أمس الإثنين حيث استأنف الفريق تدريباته في التاسعة والنصف مساء اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري على إستاد الأهلي We السلام.