يسرا لـ صدى البلد: المنافسة في رمضان لا تشغلني

قالت النجمة يسرا إنها لا تنشغل بما يدور حولها من منافسة في الموسم الرمضاني الحالي، والذي تشارك فيه بـ مسلسل أحلام سعيدة.

وأضافت يسرا، في تصريح خاص لـ صدى البلد: "لا أشغل نفسي بما يدور حولي، وأفضل ان يكون تركيزي في أداء الدور الذي أقدمه بشكل كبير".

وتابعت النجمة يسرا: "وهذا العام تمنيت أن أقدم عملا كوميديا، وهو ما حدث بالفعل، خاصة أن لدينا كل عوامل النجاح، سواء ممثلين أو سيناريو ومخرج متميز ومنتج رائع يؤمن بالعمل الفني الذي يقدمه".

الحلقة الثالثة من أحلام سعيدة

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا عبر شاشة ON E .

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" استمرار شكوك "فريدة"يسرا فى تدبير شقيقها"صالح" عماد رشاد للحادث الذى تسبب فى فقدان بصرها.

كمشا شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "أحلام سعيدة" ذهاب "شيرين" غادة عادل لـ "فريدة" يسرا لمساندتها بعد مقابلتهما في جلسة العلاج النفسى ولكن "فريدة" تطردها من المنزل ظنا منها أنها من طرف شقيقها.

وظهر الفنان تامر هجرس كعريس محتمل للفنانة غادة عادل وهو صديق هشام إسماعيل زوج انتصار ويبدو أنه حدث بينهما انسجام على عكس غيره من العرسان ممن أحضرتهم لها شقيقتها انتصار وذلك أثناء حضورهم عيد ميلاد ابنة انتصار.

كما أخبر الطبيب "ليلى" مي كساب بإمكانية حملها، وجاء ذلك بعدما دفعت زوجها للزواج من أخرى حتى يتمكن من الإنجاب؛ الأمر الذي سبب لها أرقا لتذهب لعلاجه وتقابل فريدة وشيرين.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

المسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

عمرو عرفة يكشف تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

كشف المخرج عمرو عرفة تفاصيل مسلسل "أحلام سعيدة"، قائلا " لم أستطع أن اقاوم الورق، متابعا: اللي بيرجعني للدراما تاني هو الورق ومقدرتش أقاوم ورق مسلسل أحلام سعيدة.

وأضاف عرفة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أن الكاتبة والمؤلفة هالة خليل لما بتكتب بتعمل شغل كويس لأنها مخرجة.

فيما قالت هالة خليل: مسلسل "أحلام سعيدة" مفهوش نكد وصعبانيات وفيه صورة متاخدة عني إني بقدم أعمال تقيلة ولكن السنة دي هقدم عمل كوميدي في "أحلام سعيدة".

وأضافت الكاتبة هالة خليل، خلال البرنامج: فكرة مسلسل "أحلام سعيدة" يتحدث عن التصالح مع الذات وكان اسمه "مفترق طرق" واتغير ، متابعا: مسلسل أحلام سعيدة كان فيلم وهخرجه ولكن لما المنتج كلمني حولناه لمسلسل.