لجنة التخطيط في الأهلي تعطي الضوء الأخضر لتجديد عقود 6 لاعبين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط في الأهلي بدأت التحرك، في ملف التعاقدات، من أجل التجديد لبعض اللاعبين التي أوشكت عقودهم على الانتهاء.



وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أن لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح، عزمت علي البدء في تجديد عقود مجموعة من اللاعبين التي اقتربت عقودهم على الانتهاء وهم حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وأضاف شبانة:" حددت اللجنة التفاوض مع اللاعبين عقب شهر رمضان المبارك نظرا لانشغال الفريق بخوض مبارياته المحلية والإفريقية".

واختتم شبانة :" القرار جاء من أجل إعادة تقييم مستوي اللاعببين وموقفهم مع موسيماني المدير الفني في ظل وصول عرض سعودى لحسين الشحات ومن الممكن أن تتم إعارته مع تمديد عقده".



أما بالنسبة لعمار وربيعه ومحمود، فقال شبانة، لم يتم تحديد الموقف بالنسبة لعمار لحين عودته من الإصابة وكذلك بالنسبة لرامى ربيعة الذى خرج من حسابات موسيماني، أما محمد محمود فلم يشارك فى المباريات منذ عودته من الإصابة والأقرب خروجه للإعارة في الموسم المقبل.