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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقطاع الكهرباء بحي الحوال بالسنبلاوين عقب انهيار منزل

المنزل المنهار
المنزل المنهار

شهد حي الحوال بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حادث انهيار منزل مما تسبب في قطع الكهرباء عن المنطقة.

كانت إشارة وردت لغرفة عمليات رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بانهيار منزل بحي الحوال، وانتقل لمكان الواقعة متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ونوابه، وفني الإدارة الهندسية، وفريق العمل الميداني بالحملة الميكانيكية ومعدات الحملة.

بالانتقال لمكان الحادث ومعاينته على أرض الواقع، تبين أن المنزل صادر له رخصة هدم وأن المقاول أثناء تنفيذه لعملية الهدم سقطت البلكونة مما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.


تم استدعاء الشرطة لتأمين المكان وعمل كردون أمني حول العقار حفاظا على أرواح المواطنين، وتم تحويل طريق الحصاينة للبر الأيمن بترعة البوهية من ناحية البستان لحين الانتهاء من المشكلة، كما تم استدعاء مسئولي هندسة الكهرباء لإصلاح وتشغيل التيار الكهربائي للمنطقة وجاري العمل على إصلاحه.

الدقهلية قطاع الكهرباء انهيار منزل الكهرباء انقطاع الكهرباء

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