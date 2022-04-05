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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

عقوبات على روسيا
عقوبات على روسيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري.

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب "سبوتنيك بيلاروس"، فإنه وفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وفدا روسيًّا وأوكرانيًّا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو، الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

ويأمل لافروف أن يسترشد وفد كييف في المفاوضات مع روسيا الاتحادية بمصالح الأوكرانيين.

وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة فرض عقوبات الرئيس الأوكراني روسيا وأوكرانيا

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