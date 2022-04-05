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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية اللبناني: تسجيل 103 قوائم للمنافسة في 15 دائرة بالانتخابات النيابية

صدى البلد

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولي تسجيل 103 قوائم للمنافسة في 15 دائرة بالانتخابات النيابية المرتقبة في لبنان في 15 مايو المقبل، وذلك حتى إغلاق باب تسجيل القوائم في الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت لبنان.

وأكد مولوي في مؤتمر صحفي له عقب اغلاق باب تسجيل القوائم أن القوائم المسجلة تضم 118 سيدة بزيادة كبيرة عن عدد السيدات اللاتي خضن الانتخابات الماضية، مشيرا إلى زيادة عدد القوائم المتنافسة عن الانتخابات السابقة عام 2018 والتي بلغت أنذاك 77 قائمة فقط.

وأوضح مولوي أنه تم انسحاب 42 مرشحا من سباق الانتخابات بينما لم يتمكن 284 مرشحا من الانضمام لقوائم وهو ما يعني استبعادهم من الترشح للانتخابات ليبلغ صافي عدد المرشحين في القوائم 718 مرشحا.

وأضاف أن دائرة بيروت الأولى تتنافس فيها 6 قوائم وفي بيروت الثانية 10 قوائم، بينما سجلت دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والمنية والضنية 11 قائمة متنافسة، بينما سجلت دائرة الجنوب الثالثة أقل عدد قوائم متنافسة بإجمالي 3 قوائم.

ودعا مولوي المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات مؤكدا تأمين كل ما يلزم لإجرائها على أكمل وجه في موعدها المقرر في 15 مايو المقبل بنظام القائمة النسبية على جميع الدوائر.

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