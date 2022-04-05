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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عبدالمنعم: المنتخب يفتقد الشخصية مع كيروش.. وشيكابالا أفضل لاعب في مصر

حسام عبدالمنعم
حسام عبدالمنعم

أكد حسام عبد المنعم لاعب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، أن منتخب مصر افتقد شخصية الفراعنة هجوميا، تحت القيادة الفنية للبرتغالي كارلوس كيروش.


وتابع عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية قناة "LTC"، أن الكرة البرتغالية تفضل دائما الكرة الدفاعية، وبالفعل المنتخب الوطني تحسن دفاعيا تحت قيادة البرتغالي، لكننا سيئين في الجوانب الهجومية.


وأضاف عبد المنعم:" كيروش لديه بعض المميزات وتمكن من اكتشاف عددا من اللاعبين أمثال محمد عبد المنعم، لكن يجب عليه تطوير الجانب الهجومي".
وعن أفضل لاعب مصري، شدد عبد المنعم أن محمود عبد الرازق شيكابالا هو الأفضل في مصر ويمتلك قدم يسرى مهارية، وسجل تمنيه بأن يحصل شيكابالا على فرصة المشاركة تحت قيادة فيريرا.
واختتم عبد المنعم حديثه، الأجواء في السنغال كانت صعبة، لو نجح المنتخب في التأهل، لكان الوصع سيكون صعبا على أرضية الملعب على اللاعبين والحكام".

حسام عبد المنعم منتخب مصر الزمالك كيروش

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