أهلي جدة يهدد مفاوضات الزمالك للتعاقد مع لابا كودجا

كشف الإعلامي محمد شبانة، التفاصيل الكاملة في صفقة التوجولي لابا كودجا لاعب فريق العين الإماراتي وإمكانية ضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، أن كودجا بالفعل تم طرحه من جانب بعض الوسطاء، على نادي الزمالك، للتعاقد معه في الموسم المقبل لكن المفاوضات تواجه صعوبة شديدة لعدة أسباب؛ ويأتي على رأسها الطلبات المالية الكبيرة والمغالاة فيها من جانب اللاعب.

وأضاف شبانة: الأمر الثاني يتعلق بوجود عروض للاعب من بعض الأندية الخليجية وعلى رأسها أهلي جدة والذي يرغب في التعاقد معه".

واختتم شبانة:" أن إدارة الزمالك مقتنعة بكودجا وإمكانياته العالية لكن في الوقت ذاته لا ترغب في زيادة الأعباء المالية على النادي ورغبتهم في ضم لاعبين برواتب تتناسب مع سياسة النادي المادية حتى لا تتكبد خزينة الزمالك مبالغ كبيرة".