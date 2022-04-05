أسرع من الصوت.. تفاصيل التجربة الصاروخية الأمريكية الجديدة

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن اختبار الولايات المتحدة بنجاح صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت في منتصف مارس الماضي.

وقال المسئول إن: "الولايات المتحدة لم تعلن عن التجربة في موعدها لتجنب تصعيد التوترات مع روسيا حيث كان الرئيس الأمريكي جو بايدن على وشك السفر إلى أوروبا".

وأضاف: "الصاروخ المجرب تم إطلاقه من قاذفة B-52 قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة".

ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإرسال 10 من مسيرات "سويتش بليد" مزودة برؤوس حربية مضادة للدبابات لأوكرانيا.

فيما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري.

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب "سبوتنيك بيلاروس"، فإنه وفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وفدا روسيًّا وأوكرانيًّا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو، الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

