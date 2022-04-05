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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعلن عن موعد كلمة الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن أكد متحدث باسم رئيسة مجلس الأمن الدولي لشبكة "سي ان ان" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيلقي كلمة أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال زيلينسكي خلال خطابه الليلي أمام الشعب الأوكراني إنه من مصلحة كييف إجراء تحقيق مفتوح وشفاف في القتل المزعوم للمدنيين في بوتشا.

وأضاف:"أود أن أؤكد أننا مهتمون بالتحقيق الأكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستعرف نتائجه وتشرح للمجتمع الدولي بأسره".

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الروسية بقتل وتعذيب أكثر من 300 مدني في مدينة بوتشا، حيث تم اكتشاف أدلة على جرائم حرب روسية مزعومة.

وأضاف: “في الوقت الحالي، هناك معلومات عن أكثر من ثلاثمائة شخص قتلوا وعذبوا في بوتشا وحدها. من المحتمل أن تكون قائمة الضحايا أكبر بكثير عندما يتم فحص المدينة بأكملها. وهذه مدينة واحدة فقط”.

القوات الروسية مجلس الأمن الرئيس الأوكراني بي بي سي جرائم حرب

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