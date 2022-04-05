أحمد عبد الغني مديرا فنيا لفريق الفيوم

أعلن نادي الفيوم تعيين أحمد عبد الغني، لاعب حرس الحدود ومنتخب مصر الأسبق، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم ، خلفا لسعيد صبحي .



وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي:

أحمد عبد الغني مديرا فنيا ،وعلاء عبده مدربا عاما، أحمد فتحي مخطط أحمال، وتامر عبد الحليم مدربا لحراس المرمى.



ومن المقرر أن يتسلم عبد الغني مهام عمله بداية من عصر اليوم الثلاثاء، ويستأنف استعدادات الفريق وتجهيزاته لمباريات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد والتي من المقرر أن تستأنف عقب شهر رمضان المعظم.

ويحتل فريق الفيوم المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة .