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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. استسلام قوات الجيش الأوكراني في ماريوبول.. الاختيار 3 يعرض خططا لاغتيال وزير الداخلية وقُتل 2013.. رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

 

تحذير عاجل من روسيا إلى الولايات المتحدة بسبب أسلحة أوكرانيا

دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، واشنطن، إلى وقف ضخ الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا؛ لأنها بذلك تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

 

اليابان تقدم 100 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة

قررت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء صباح الاثنين تقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

 

مجلس الأمن يعلن عن موعد كلمة الرئيس الأوكراني

أكد متحدث باسم رئيسة مجلس الأمن الدولي لشبكة "سي ان ان" الأمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء.

فيريرا يرفض التجديد لـ رزاق سيسيه مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل رغبة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، في الاستغناء عن ٦ لاعبين بالفارس الأبيض.

 

اقتران المريخ وزحل.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث الآن في سماء مصر

أعلن ماجد محمد عطية مؤسس الجمعية الفلكية بجدة، عن استعداد الراصدين لمشاهدة اقتران كوكبي المريخ وزحل  قبل شروق الشمس صباح يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 حيث سيفصل بينهما 0.3 درجة فقط في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.  

 

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري.

 

الأهلي يوافق على تعديل عقد عبد القادر وياسر إبراهيم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي، استقرت على تعديل وتمديد عقد الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، بعد المستوى المتميز الذي يقدمانه مع الفريق بالفترة الأخيرة.

 

حلمي بكر: محمد رمضان عليه التوقف عن الغناء.. وعمرو دياب هو الكينج

حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفا على برنامج خط أحمر، عبر فضائية “الحدث اليوم”، وكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة، ونستعرضها من خلال التقرير التالي.

 

رمضان صبحي: رحت بيراميدز مش عشان فلوس..ولم يتواصل معي أحد من الزمالك

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إن انتقاله لنادي بيراميدز لا يتعلق بالأموال، مضيفا:" انا لسه معملتش تاريخ والناس في بيراميدز لديهم مشروع يهدفون إلى تحقيقه ".

 

استسلام عدد كبير من قوات الجيش الأوكراني في ماريوبول

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، إن أكثر من 260 جنديا من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.

 

الاختيار 3..التكفيري أبو منير رأس الأفعى بسيناء|خطط لاغتيال وزير الداخلية وقُتل 2013

واصل المقدم مصطفى خليفة، الذي يلعب دوره الفنان أحمد السقا بالحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 بحثه وتعقبه للعناصر المتطرفة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن بنطاق شمال سيناء خاصة فترة تولي الجماعة الإرهابية حكم مصر "2012 - 2013".

 

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة نووية للجارة الجنوبية وإبادة جيشها

هددت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، جارتها الجنوبية بتوجيه ضربة نووية وإبادة الجيش الكوري الجنوبي بالكامل، بحسب ما جاء في تصريحات كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

كوريا الشمالية احمد السقا الاختيار 3 رمضان صبحي بيراميدز

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