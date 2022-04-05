ميدو: الحضري المصري الوحيد المستمر في الجهاز الفني لكيروش حال بقاء المدرب

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود طلبات خاصة لكارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني السابق، إذا تم تجديد تعاقده واستمر مع الفراعنة.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "كيروش لو استمر مع منتخب مصر، لن يتواجد معه أي فرد مصري في الجهاز المعاون سوى عصام الحضري، مدرب الحراس، بناءً على طلب كيروش".

وختم حديثه قائلا: "سيتم استبدال الجهاز المعاون لكيروش بالكامل بمدرب واحد فقط، باستثناء عصام الحضري والذي سيبقى في منصبه بشكل طبيعي، ومنتخب مصر لن يتواجد به مدير كرة أو مدير للمنتخب بناءً على طلب كيروش، الذي طلب بعض التغييرات أيضا في الجهاز الطبي والإداري، وهذه معلومات مؤكدة".